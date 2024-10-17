「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」所属グループの来年度の公式カレンダーが発売されることが１６日、各出版社のＳＮＳなどで発表された。昨年は性加害問題が波及した影響で発売中止に。来年は「明星」（集英社）からなにわ男子、「ａｎａｎ」（マガジンハウス）からＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ、「ＷｉＮＫＵＰ」（ワニブックス）からＡぇ！ｇｒｏｕｐ、「ＰＯＴＡＴＯ」（ワン・パブリッシング）からジュニア、