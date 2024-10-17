◆菊花賞追い切り（１０月１６日、美浦トレセン）３冠最終戦、第８５回菊花賞・Ｇ１（２０日、京都）の追い切りが１６日、東西トレセンで行われた。春の雪辱へ意図的にソフトに仕上げてきた。始動戦だった前走のセントライト記念（２着）から上昇ムードのコスモキュランダは、美浦・Ｗコースで外ザクシス（２歳１勝クラス）を２馬身半追走する形から、６ハロン８３秒７―１１秒７の馬なりで楽に１馬身先着。格下相手とは言え終