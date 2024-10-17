◆菊花賞追い切り（１６日・栗東トレセン）３冠最終戦、第８５回菊花賞・Ｇ１（２０日、京都）の追い切りが１６日、東西トレセンで行われた。日本ダービー馬のダノンデサイルは栗東・坂路を単走で最終追い切り。２、１週前に十分に負荷をかけられ、５か月ぶりでも隙のない仕上がりを見せている。ゆったりと優雅なフットワークで駆け抜けた。ダノンデサイルの最終追いは、栗東・坂路を５４秒２―１３秒１。当週、軽めはダービ