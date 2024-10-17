◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズメッツ―ドジャース（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ドジャースのＭ・ベッツ内野手（３２）が１６日（日本時間１７日）、リーグ優勝決定シリーズ第３戦の敵地・メッツ戦に「２番・右翼」で先発出場する。試合前に公式会見に臨み、ド軍の日本人コンビを“ムーキー節”で絶賛した。１７日（同１８日）の第４戦に先発する山本由伸投手（２６）と１年間を過