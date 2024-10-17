陸上男子短距離のサニブラウン アブデル ハキーム（25、東レ）が16日、母校の港区立お台場学園港陽小学校・港陽中学校を訪問した。【写真を見る】サニブラウン 世界と戦う男の知られざる小学校時代は「怒られて机ごと階段に出されて…」約450人の生徒が集まった体育館にサニブラウンが姿を現すと、会場は大きな歓声に包まれ、生徒からの質問に答える形式でトークショーが行われた。小学校3年生から6年生まで過ごした港陽小学校時代