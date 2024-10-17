【ローマ共同】イタリア上院は16日、自国民のカップルが国外で代理出産するのを違法とする法案を賛成多数で可決した。下院は昨年通過している。野党からは「権利の侵害だ」と批判の声が上がっていた。ANSA通信などが報じた。