【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は16日、パレスチナ自治区ガザの人道危機を協議する緊急会合を開いた。米国のトーマスグリーンフィールド国連大使はイスラエルに対して「ポリオ予防接種や人道支援物資の配送や分配を可能にするため、ガザ全域で人道的な戦闘休止をしなければならない」と求めた。