［北中米W杯アジア最終予選］日本 １−１ オーストラリア／10月15日／埼玉スタジアム2002日本代表は10月15日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第４節で、オーストラリア代表と埼玉スタジアム2002で対戦。１−１のドローに終わった。ここまで３連勝の日本は、今予選初めてスコアレスで前半を終えると、58分に痛恨のオウンゴールで失点。まさかのリードを奪われる。オーストラリアの堅牢をなかなか崩せない