NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2691.30（+12.40+0.46%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、ドル高一服を受けて押し目を買われた。欧州時間に入ると、英国のインフレ鈍化を受けて堅調となった。日中取引では、米輸入物価指数の下落や米国債の利回り低下を受けて買い優勢となったが、ドル高を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS