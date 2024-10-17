恋愛感情などを抱かせるいわゆるロマンス詐欺で、岐阜県岐阜市の女性から現金2180万円をだまし取った疑いで、39歳の無職の女が逮捕されました。岐阜県警によりますと詐欺の疑いで逮捕されたのは千葉市の無職、藤村樹容疑者(39)です。今年4月、藤村容疑者の共犯者が、アメリカ軍医を名乗って、SNSで知り合った岐阜市の50代女性に対して「退職して日本へ行きたい。お金を受けとってほしい」などとウソのメッセージを送り