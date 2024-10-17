【ニューヨーク時事】米金融大手６社の２０２４年７〜９月期決算が１６日、出そろった。ＪＰモルガン・チェースなど商業銀行主体の４社が減益。クレジットカード融資の利用者による返済が滞るケースが相次ぐ中、債権焦げ付きなどに伴う与信費用が純利益を押し下げた。投資銀主体のゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーは引き続き増収増益を確保した。企業のＭ＆Ａ（合併・買収）に関する助言業務や資金調達の活発化を