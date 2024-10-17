■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (260A) オルツ 東証グロース (2936) ベースフード 東証グロース (6814) 古野電 東証プライム (2726) パルＨＤ 東証プライム (6432) 竹内製作所 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7453) 良品計画 東証プライム (260A) オルツ 東証グロ&#