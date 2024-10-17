西武の源田主将が野手陣の奮起を誓った。今季は12球団ワーストの打率・212で3年ぶりの最下位に低迷。「野手みんなで頑張るしかない」と危機感をあらわにした。埼玉県所沢市の球団施設での秋季練習初日だった15日は、西口新監督とグラウンドで約5分、話し込んだ。「とにかく点を取ると言われたし、打撃の強化ですよね」と源田。この日も西口監督が見守る中、ロングティーやティー打撃を若手とこなした。