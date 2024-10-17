【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク株式相場は、好決算を背景に金融株などが買われ、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３３７．２８ドル高の４万３０７７．７０ドルと、２日ぶりに史上最高値を更新して終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５１．４９ポイント高の１万８３６７．０８で引けた。