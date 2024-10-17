ロッテは秋季練習の日程と参加メンバーを発表した。鈴木、横山ら投手10人、佐藤、安田ら野手9人の計19選手が参加し、18日から11月12日までZOZOマリンで行われる。この日、フェニックス・リーグ視察のため宮崎入りした吉井監督は球団を通じて「それぞれが自分の課題を考え、向き合い、それぞれの課題に取り組む時期にしてほしい」とコメントした。