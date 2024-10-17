松たか子とSixTONES・松村北斗が初共演、脚本・坂元裕二×監督・塚原あゆ子が初タッグでおくる映画『ファーストキス1ST KISS』の新キャストとして、リリー・フランキー、吉岡里帆、森七菜の出演が発表された。【動画】松たか子、15年前の夫（松村北斗）の元へタイムスリップ『ファーストキス1ST KISS』ティザー映像本作は、脚本・坂元裕二×監督・塚原あゆ子が贈るオリジナル劇場公開作品。結婚して15年目、事故で夫が