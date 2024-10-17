「東都大学野球２部、拓大４−３立正大」（１６日、等々力球場）１回戦３試合が行われ、拓大が立正大に４−３で先勝した。今秋ドラフト上位候補で大学日本代表にも選出された立正大・飯山志夢（もとむ）外野手（４年・中央学院）が体調不良から復帰して即、マルチ安打をマーク。元日本ハムの父・裕志氏（４５）と同じ世界を目指し、６球団のスカウトの前でアピールした。東洋大は国士舘大に１−０で完封勝利。専大は駒大に２−