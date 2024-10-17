YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」のメンバー、二宮和也、山田涼介、菊池風磨が、ニッポン放送開局70周年を記念した特別番組『よにのちゃんねるのオールナイトニッポンPremium』（10月22日放送）を担当することが、16日に配信された「よにのちゃんねる」最新回にて電撃発表された。【写真】テーマは“笑顔”と“雑談”？二宮和也、山田涼介、菊池風磨が『よにのちゃんねるのオールナイトニッポンPremium』に挑むニッポ