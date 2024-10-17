忙しい毎日の中で手軽にとれるエネルギー源として、またむくみ防止など美容効果のため、「バナナ」が最も身近なフルーツという方も多いのでは？いま、株式会社ドール(代表取締役社長CEO 青木 寛、以下Dole) が企業の垣根を越え、フルーツロス削減ムーブメントを作り出しています。Doleがフルーツロスの削減を目指し、規格外のバナナを活用する取り組み「もったいないバナナプロジェクト」を始め、2024年９月29日で３周年になりまし