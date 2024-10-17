サッカーＪ１川崎は１６日、鬼木達監督（５０）が契約満了により今季限りで退任すると発表した。８シーズンでＪ１の歴代最多４度のリーグ優勝を誇るが、今季はリーグ１０位にとどまるなど、２季ぶりの国内無冠がすでに決定。現役、コーチ時代を含めて計２６年間過ごした名将がクラブを離れることが決まった。後任は未定だが、関係者によると外部からの招へいを中心に、検討されている。川崎が鬼木政権を終える決断を下した。９