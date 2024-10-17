【ニューヨーク＝小林泰裕】１６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３３７・２８ドル高の４万３０７７・７０ドルとなり、２日ぶりに過去最高値を更新した。ダウ平均の構成銘柄ではない金融大手モルガン・スタンレーが発表した決算の内容が市場予想を上回り、米景気の先行きへの警戒感が和らいだ。クレジットカード大手ビザや医療保険大手ユナイテッドヘルス・グループなどの銘柄が値上がりした