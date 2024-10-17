3月にレギュラー放送を終了したNHK人気番組「ブラタモリ」が11月2日から3夜連続放送される。テーマは「東海道五十七次」で、江戸幕府が整備した東京と京都を結ぶ東海道五十三次の途中から大阪へと道を変えるルートの詳細に迫る。今回タモリの相方を務める広島局の佐藤茉那アナウンサーは9年前の高校時代にロケに遭遇したことがあり「まさかこうしてご一緒できるとは。タモリさんの鋭い指摘で意外なところにある“徳川らしさ”をた