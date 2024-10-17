「関西六大学野球、大商大２−１大経大」（１６日、マイネットスタジアム皇子山）３回戦２試合が行われ、大商大が大経大に２−１でサヨナラ勝ちし、リーグ新記録となる６季連続優勝を果たした。今秋ドラフト上位候補の渡部聖弥外野手（４年・広陵）は自己判断で犠打を敢行してサヨナラを演出。最優秀選手賞など４つのタイトルも手にした。龍谷大は大院大を３−０で下して３位となった。大商大は１１月１日から神宮切符をかけて