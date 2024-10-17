「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、巨人０−２ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）レギュラーシーズン３位のＤｅＮＡが同１位の巨人に勝利してアドバンテージを含めて１勝１敗とした。ＤｅＮＡは四回に佐野恵太外野手のソロで先制。七回に代打・筒香嘉智外野手の左前適時打でリードを広げた。巨人は打線がケイの前に沈黙し、完封負けとなった。思わずほえた。１−０で迎えた七回１死一、三塁。ＤｅＮＡの代打・筒香は