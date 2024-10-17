【モデルプレス＝2024/10/17】中島健人が12月25日にリリースされる1stアルバム「N / bias」（よみ：ノンバイアス）で、ソニーミュージックよりソロデビュー。このほど行われた取材会では、中島がデビューに懸ける思いを語った。【写真】中島健人、ソロデビューで見せた新ビジュ◆中島健人、ソロデビュー＆ライブ決定ソロデビューの発表と同時に、1月17日〜19日の3日間で東京・有明アリーナにてソロコンサート 「KENTO NAKAJIMA 1st