東京メトロ（東京地下鉄株式会社9023）が10月23日、東京プライム市場に上場される。15日に売り出し価格は仮条件の上限、1200円に決定。上場時の時価総額はおよそ7000億円にものぼり、今年最大の新規上場となる。この東京メトロへの投資戦略について考えてみたい。抜群の収益力東京メトロは「旅客鉄道の運営を主力事業」としているが、東京都区部での地下鉄９路線を運営しており、この鉄道業だけで全体の95％を占める。ほかは路線