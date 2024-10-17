「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク５−２日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）ファーストＳを突破したレギュラーシーズン２位の日本ハムは、パを４年ぶりに制したソフトバンクに２−５で敗れた。優勝チームに与えられる１勝のアドバンテージを含めて対戦成績は０勝２敗。日本ハムにとって１７日の第２戦は、負けられない一戦となる。完敗だった。日本ハム・新庄剛志監督は「まだまだまだー、明日、明日」