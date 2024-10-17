「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、巨人０−２ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）家族の前で放った“ＣＳ連発”に、ＤｅＮＡ・佐野恵太外野手は拳を握る。少しだけ控えめに、でも誇らしげに胸を張った。「奪三振能力の高い投手。フォークっていうのは特に一級品のボールなので、失投だと思うんですけど、捉えることができてよかったです」。巨人エース・戸郷撃ちでチームを勇気づけた。両軍無得点で迎えた四回だ。先