【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のＪ−ＨＯＰＥ（ジェイホープ）さんが１７日、兵役を終えて除隊する。兵役を終えて除隊するＢＴＳメンバーは最年長のＪＩＮ（ジン）さんに続き２人目。Ｊ−ＨＯＰＥさんは昨年４月、ＢＴＳメンバーとしてはＪＩＮさんに続いて入隊。北部・江原道原州市にある陸軍第３６師団の新兵教育隊で助教（教官の補佐役）として服務してきた。今年６月にソウル・戦争記念