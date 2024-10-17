※経済指標 【米国】 ＊輸入物価指数（9月）21:30 結果-0.4％ 予想-0.3％前回-0.2％（-0.3％から修正）（前月比） 【カナダ】 製造業売上高（8月）21:30 結果-1.3% 予想-1.9%前回1.1%（1.4%から修正）（前月比) ※発言・ニュース ＊マスク氏、トランプ氏支持のスーパーＰＡＣに７５００万ドル献金 マスク氏は、今年初めに自身が設立したスーパーＰＡＣ（政治活動