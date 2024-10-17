阪神の藤川球児新監督（４４）が１６日、甲子園を訪れ、１７、１８日の２日間にわたって「みやざきフェニックス・リーグ」を視察する方針を示した。就任会見からわずか２日後という超異例の“火の玉視察”。「スイッチが入っているかどうか。期待の目です」と語り、虎の未来を担う若虎に熱視線を送る。４４歳の新人監督は使命感に燃えていた。１５日に就任会見を終えたばかり。その２日後に１泊２日で「みやざきフェニックス・