松たか子とアイドルグループ・SixTONESの松村北斗が初共演する映画『1ST KISS ファーストキス』（2025年2月7日公開）にリリー・フランキー、吉岡里帆、森七菜が出演することが17日、明らかになった。本作は、結婚して十五年目に夫を亡くした硯（すずり）カンナが、タイムトラベルする術を手に入れたことから過去で再会した夫・駈（かける）と再び恋に落ち、彼を事故死から救おうとする物語。脚本を映画『花束みたいな恋をした