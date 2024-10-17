【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■木梨憲武のアート作品が、テクノロジーならぬ「テクノリジー」によって、動き、光り、香り、歌い、走り、踊り、囲まれ、笑わせ、暴れまわる！ タレント、歌手、俳優として活動する一方、アトリエを持つ画家としても活躍中の木梨憲武のアートを体験する展覧会『木梨アート大サーカス展』が、12月4日から2025年1月13日まで、神奈川・YOKOHAMA COAST