【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『よにのちゃんねるのオールナイトニッポンPremium』は、10月22日19時から放送！ 460万人が登録するYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』のメンバー（二宮和也、山田涼介、菊池風磨）が、ニッポン放送開局70周年を記念した特別番組『よにのちゃんねるのオールナイトニッポンPremium』のパーソナリティを務めることが、10月16日に配信された『よにのちゃんね