秋華賞15着クイーンズウォーク（牝3＝中内田）は放牧、サンデーレーシングが発表。南部杯2着ペプチドナイル（牡6＝武英）はチャンピオンズC（12月1日、中京）で同一年JRAダートG1完全制覇を狙う。シリウスS1着ハギノアレグリアス（牡7＝四位）もチャンピオンズC。東京盃1着チカッパ（牡3＝中竹）は武豊とコンビ再結成でJBCスプリント（11月4日、佐賀）。ジャパンダートクラシック3着サンライズジパング（牡3＝音無）は鮫