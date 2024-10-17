歌手の小林幸子（70）が16日、都内で映像対話アプリ「TalkWithおはなしテレビ」のプレス発表会に出席した。高齢者の脳の活性化と未病対策を目指し、小林が体調を聞いたり、一緒に歌おうと語りかける数百パターンの映像と音声認識AIを使って疑似会話が体験できるアプリ。この日、初めて自分自身と“会話”し「結構奇麗じゃない」とご満悦の表情。「意義のあることに携われて光栄。話すことは大事なので、多くの人に知っ