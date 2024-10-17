◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本1−1オーストラリア（2024年10月15日埼玉スタジアム）【DataStadium】日本は15日の26年W杯北中米大会アジア最終予選でオーストラリアに1―1で引き分けた。相手は5バック気味の布陣でゴール前を固め、割り切った守備で日本の攻撃を封じた。日本のこぼれ球奪取率は森保ジャパン過去最高の67・2％。相手はボール奪取にこだわらず、はね返すことに徹した。加えて高さもある相手にクロ