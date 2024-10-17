人生１００年時代と言われ、健康で長生きする人が増える中、「６５歳以上が高齢者なのか」という議論がたびたび起きる。今年５月には、政府の経済財政諮問会議に出席した民間議員から、高齢者の定義を５歳引き上げるよう提言が出た。皆さんにとっての高齢者は何歳からですか。年金や介護「６５歳」免許講習「７０歳」旧石器・縄文時代は１５歳前後、平安時代は３０歳代、江戸時代は３０〜４０歳代――。諸説あるものの、日本人