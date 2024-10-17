今年のノーベル賞は、人工知能（ＡＩ）研究が席巻した。ＡＩ研究が社会や科学のあり方を大きく変えたことを印象づける授賞決定である。物理学賞は、カナダ・トロント大のジェフリー・ヒントン名誉教授らに決まった。脳の回路を模したコンピューターが自分で学習する深層学習（ディープラーニング）の手法を開発し、「ＡＩのゴッドファーザー」と呼ばれる。この研究を基礎に、言語や画像を処理する生成ＡＩの活用が広がった。