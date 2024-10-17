東京海上日動火災保険は１２月から、自動車保険の契約者が二酸化炭素（ＣＯ２）の排出抑制につながる運転をすると、特典が受けられる新サービスを始める。ＣＯ２削減量を国が認証し、売買できる制度「Ｊ―クレジット」を活用し、損保業界では初めての取り組みとなる。新たなサービスの対象となるのは、月８５０円でドライブレコーダーを借りられる自動車保険の特約の契約者。通信機能付きドライブレコーダーが、ＣＯ２排出量が