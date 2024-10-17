街頭演説に集まった有権者ら＝16日午後、香川県内（画像の一部を加工しています）共同通信社は第50回衆院選について15、16両日、全国の有権者15万6千人を対象に電話調査を実施し、取材を加味して公示直後の序盤情勢を探った。自民党は派閥裏金事件が響き低調。公明党も伸び悩む。立憲民主党は議席増へ勢いを見せる。定数465議席の過半数（233）を巡り、与野党の攻防が続いている。小選挙区では投票先未定が3割近くおり、27日の投