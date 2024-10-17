訪日客増加に伴う宿泊需要に対応するため、政府系金融機関の日本政策投資銀行が、住宅などを使って宿泊サービスを提供する「民泊」の運営に特化した不動産ファンドを設立したことが分かった。民泊市場の拡大を後押しする狙いがある。国内の銀行としては初めての取り組みという。政投銀が傘下の運用会社を通じて９月末にファンドを設立し、最大３０億円を出資。旅行会社など関連企業からの出資や金融機関の融資も呼び込み、総額