この勢いは本物か。ＤｅＮＡが１６日のＣＳファイナルステージ第１戦（東京ドーム）に臨み、２―０で先勝。これでファーストステージから負けなしのＣＳ３連勝とし、リーグ優勝のアドバンテージを持つ巨人を相手に早々と１勝１敗のタイに持ち込んだ。４回に佐野恵太外野手（２９）が放った先制ソロで試合前半から主導権を掌握。先発のアンソニー・ケイ投手（２９）以下５人のマシンガン継投の勝ちパターンで快勝した。試合後