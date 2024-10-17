新日本プロレス２０日（日本時間２１日）の英国・ロンドン大会でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．（３７）に挑戦するＳＡＮＡＤＡ（３６）が、?意中の３人?をリストアップした。ザックの提案したくじ引きにより、ベルト奪取の場合は１１月４日大阪大会で海野翔太（２７）とのＶ１戦が決定。ある意味で振り回された格好のＳＡＮＡＤＡが本当に戦いたい相手とは――。団体最高峰のＩＷＧＰ戦線は大混戦状態となっ