【モデルプレス＝2024/10/17】ニッポン放送開局70周年を記念した特別番組『よにのちゃんねるのオールナイトニッポンPremium』（19時〜21時50分）が10月22日に放送されることが決定。16日に配信されたYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」最新回で、メンバーから特別番組放送決定が電撃発表された。【写真】山田涼介、橋本環奈をお姫様抱っこ “ドレス脱がし”が「キスよりすごい」◆よにのちゃんねる「ANNP」放送決定460万人が登