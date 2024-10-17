◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第１戦巨人０―２ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）「２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の最終ステージ（Ｓ）が東京Ｄで開幕し、リーグ王者の巨人が同３位のＤｅＮＡに４安打のみで完封負けを喫した。戸郷翔征投手（２４）は７回途中を２失点にまとめたが、２週間ぶりの公式戦となった打線は、今季５勝１敗と得意にしていたケイの荒れ球