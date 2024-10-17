◆関西六大学野球秋季リーグ戦第７節３回戦大商大２Ｘ―１大経大（１６日・マイネットスタジアム皇子山）大商大が、リーグ最長となる６季連続２７度目（旧リーグを含む）の優勝を決めた。１回戦を落とし大経大に王手をかけられたが、２回戦で逆王手をかけ迎えた３回戦。逆転サヨナラ勝ちで、全５校から勝ち点を奪う完全優勝を果たした。全日程が終了し、２４日のドラフト会議で１位候補に挙がる大商大の渡部聖弥三塁手（４年