バレーボール男子日本代表の次期監督に、２０２１年東京五輪でフランス代表監督として金メダルに導いたロラン・ティリ氏（６０）＝現大阪Ｂ監督＝が就任する見通しであることが１６日、関係者への取材で分かった。早ければ２１日の理事会で承認を経て正式に決まる。フィリップ・ブラン前監督（６４）はパリ五輪後に退任していた。ティリ氏は２０〜２１年季から日本のパナソニック（現大阪Ｂ）を率いているが、代表監督に就任した