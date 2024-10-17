横浜市青葉区の住宅で住人の男性が死亡しているのが見つかった事件で、土足による跡が室内に複数残されていたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。犯人が外部から押し入った可能性があり、神奈川県警は首都圏で相次ぐ強盗事件との関連も視野に、殺人事件とみて捜査を進める。