YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」のメンバー（二宮和也、山田涼介、菊池風磨）が、22日放送のニッポン放送開局70周年を記念した特別番組『よにのちゃんねるのオールナイトニッポンPremium』（後7：00）を担当することが決定した。16日に配信された「よにのちゃんねる」最新回にて電撃発表された。【写真】ブース内で…楽しそうにトークする「よにの」メンバーニッポン放送スタッフ立会いのもと撮影された最新回の中では